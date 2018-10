Gerindra tak Meniru Cara Trump, tapi Meminjam

Jakarta: Calon Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto menggaungkan slogan 'Make Indonesia Great Again' saat berpidato di Rapat Kerja Nasional Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII). Slogan itu mirip dengan slogan kampanye Presiden Amerika Serikat Donald Trump, yakni ‘Make Amerika Great Again’.



Wakil Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Andre Rosiade membantah Prabowo meniru cara kampanye Donald Trump.

"Yang pasti cara-cara memenangkan pemilu Donald Trump enggak akan kita pakai. Hanya slogan. Tapi kalau ada slogan dan kebijakan yang bagus, kenapa enggak dipinjam?” kata Wakil Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Andre Rosiade saat dihubungi wartawan, Jumat, 12 Oktober 2018.Andre mengatakan maksud slogan kampanye itu bertujuan agar Indonesia dapat berpihak kepada masyarakatnya. Dengan mementingkan itu, niscaya Indonesia akan menjadi negara besar.“Pak Prabowo kan mengatakan Indonesia first. Ini menunjukkan bahwa Pak Prabowo ingin kita berpihak kepada rakyat dan agar Indonesia bisa menjadi negara besar lagi,” ujar Andre.Ia melanjutkan, frasa yang diucapkan oleh Prabowo tersebut sesuai dengan filosofi kampanye yakni Indonesia Adil dan Makmur. “Menjadikan Indonesia menjadi Macan Asia. Itulah intinya ,” kata Andre.Meski menggunakan frasa ‘Make Indonesia Great Again’, Andre memastikan Prabowo tak akan menggunakan cara kampanye Donald Trump. Namun, tidak menutup kemungkinan apabila ada yang bagus bisa ditiru. "Kalau diksi yang bagus, kenapa tidak? Emang ada yang salah," ucapnya.Sebelumnya, Prabowo membahas slogan kampanye Trump saat berbicara dalam Rakernas Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII). Ia bicara tentang slogan khas Trump yang dinilai bisa diadopsi bangsa Indonesia."Kok bangsa ini tidak berani mengatakan bagi bangsa Indonesia, 'Indonesia First, Make Indonesia Great Again'. Mengapa pemimpin Indonesia tak ada yang berani mengatakan yang penting adalah 'pekerjaan bagi rakyat Indonesia'," katanya.(YDH)