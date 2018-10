Dunia Islam Mengakui Jokowi

Jakarta: Masuknya Presiden Joko Widodo dalam daftar 50 muslim berpengaruh di dunia dinilai membanggakan. Hal ini dianggap bentuk apresiasi dunia Islam terhadap Jokowi.



"Ini pengakuan dunia muslim terhadap sepak terjang Pak Jokowi yang memiliki komitmen kuat terhadap upaya mewujudkan kesejahteraan rakyat di negara muslim terbesar di dunia, yaitu Indonesia," kata Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Ace Hasan Syadzily, saat dihubungi, Jumat, 19 Oktober 2018.

Menurut dia, daftar itu bukan dikeluarkan lembaga sembarangan. The Royal Islamic Strategic Studies Centre (RISCC) sang pembuat daftar yang bermarkas di Yordania adalah lembaga riset independen."Menempatkan Pak Jokowi sebagai tokoh muslim berpengaruh di posisi 16 merupakan kebanggaan bagi kita," ungkap dia.Menurut Ace, Jokowi bukanlah ahli agama atau ulama. Namun, perjuangannya untuk mengatasi ketertinggalan ekonomi di Indonesia yang mayoritas penduduknya muslim bisa diakui dunia."Menunjukkan kontribusinya terhadap kemajuan Islam tanpa terjebak ke dalam identitas simbolik," kata Ace.RISCC menerbitkan buku edisi ulang tahun ke-10 dengan judul The Muslim 500: The World's 500 Most Influential Muslims 2019. Buku itu berisi daftar 50 tokoh muslim berpengaruh di dunia.Jokowi ada di urutan 16 tokoh muslim berpengaruh di dunia. Peringkat ini sama dengan tahun sebelumnya. Pada 2017, Jokowi menduduki posisi 12 dan pada 2016 berada di posisi 11.Lembaga itu menggarisbawahi kegemaran Jokowi blusukan. Kebiasaan itu membuat Jokowi bisa mendengarkan keluhan dan masukan dari warganya. Hal itulah yang membuat Jokowi menjadi sosok populer.(OGI)