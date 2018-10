Seskab Sebut Sumber Kritik Prabowo tak Jelas

Bogor:‎ Istana Kepresidenan menyebut sumber kritik yang dilontarkan Prabowo Subianto soal kondisi ekonomi masyarakat tak jelas. Berdasarkan survei, kepuasan masyarakat terhadap ekonomi yang dibangun pemerintah justru tinggi.



"‎Artinya apa? Artinya kritik yang disampaikan Pak Prabowo, angka yang 99 persen itu dari mana? Kita enggak tahu, tapi yang jelas berapa persen orang kaya dan miskin itu ada angkanya," kata Sekretaris Kabinet Pramono Anung di Kompleks Istana Kepresidenan, Bogor, Jawa Barat, Senin, 22 Oktober 2018.

Prabowo sebelumnya menyebut 99 persen masyarakat hidup dalam keadaan pas-pasan. Ketimpangan ekonomi juga masih cukup tinggi.Pramono tegas menepis kritik itu. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) terakhir, angka kemiskinan di Indonesia turun cukup drastis."Sekarang sudah single digit (angka kemiskinan) 9,82 persen, artinya apa? Pemerintah sudah bekerja on the right track," ujar dia.(OJE)