Said Didu Dinilai Hoaks soal Mobil Esemka

Jakarta: Mantan sekretaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Said Didu menyebut program mobil Esemka bohong alias fiktif. Politikus Partai Hanura Inas Nasrullah Zubir heran dengan kritik tersebut.



"Dia memproduksi hoaks tentang Esemka yang dia sebut sebagai proyek mobil nasional Jokowi (Joko Widodo)," kata Inas di Jakarta, Kamis, 25 Januari 2019.

Inas menduga kritik Said Didu soal mobil Esemka dilatarbelakangi perasaan sakit hati karena dipecat sebagai Komisaris PT Bukit Asam Tbk. Hal itu pula yang membuat Said menebar kabar bohong soal mobil Esemka.Inas menjelaskan program mobil Esemka diperkenalkan pada 2012. Kala itu, Jokowi masih seorang Wali Kota Solo. "Yang tidak punya kewenangan untuk membuat kebijakan mobil nasional," ungkapnya.Sementara itu, kata Inas, program mobil nasional merupakan kebijakan seorang Presiden, bukan Wali kota. Apa yang dilakukan Jokowi terhadap Esemka merupakan tugas seorang kepala daerah melihat masih ada pekerjaan rumah di daerahnya, yakni dalam sektor industri, perdagangan, pariwisata, dan lain-lain.Jokowi melihat hasil karya siswa-siswa SMK Negeri 1 Solo tentang mobil Esemka. Sebagai kepala daerah, Jokowi memberikan dukungan agar mobil Esemka tersebut dapat diproduksi secara komersial."Pada saat itu banyak kalangan yang antusias dan mendukung perakitan mobil Esemka karya siswa-siswa SMK Negeri 1 Solo tersebut, salah satunya adalah Rizal Ramli," ujar Ketua Fraksi Hanura di DPR itu.Namun, setelah Esemka gagal uji emisi pada 2012, kata Inas, semua yang mendukung berbalik badan meninggalkan Jokowi.Sebelumnya, Said Didu mengkritik mobil Esemka yang digaungkan Jokowi hanya fiktif. Said menilai sampai saat ini tidak terlihat wujud mobil Esemka tersebut. Said juga beranggapan Indonesia belum memiliki landasan dasar untuk membuat mobil, seperti logam dan desain.(MEL)