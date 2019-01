Sandi Ajak Pedagang Pasar Lokbin Rorotan Ikut OK OCE

Jakarta: Calon wakil presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno mengunjungi Pasar Lokbin Rorotan, Jakarta Utara. Dalam kunjungannya, Sandi mendapat permintaan dari salah seorang pedagang untuk tambahan modal.



Mendapat keluh kesah pedagang, Sandi lantas mengajak para pedagang Pasar Lokbin Rorotan untuk bergabung dengan One Kecamatan, One Center of Entrepreneurship (OK OCE). Program yang digagasnya semasa menjabat Wakil Gubernur DKI Jakarta itu diklaim bisa memberi tambahan modal.

"OK OCE sudah masuk sini belum? Sudah ya. Nanti dibantu di OK OCE dan Bank DKI. Butuhnya berapa? Kalau Rp5 juta saja ya bisa lah ikut OK OCE, ikut pelatihannya. Setelah itu dibantu pemasarannya," kata Sandi di lokasi, Minggu, 13 Januari 2019.Di samping itu, Sandi berjanji akan memperbaiki distribusi bahan pangan dari sejumlah daerah. Pasalnya, menurut dia, harga di petani terjadi penurunan sementara di pedagang justru mengalami kenaikan."Jadi ini enggak sinkron, menurut saya ada sistem distribusi yang salah. Nah pemerintah akan membidik, menghadirkan harga-harga yang stabil dan terjangkau. Karena harga di petaninya jatuh," pungkasnya.(HUS)