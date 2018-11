Bawaslu Tangani 17 Laporan Terkait Pilpres

Jakarta: Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) telah menerima sejumlah laporan dugaan pelanggaran kampanye Pemilu 2019. 17 laporan di antaranya terkait pasangan calon presiden dan wakil presiden.



"Khusus pilpres ada 17 laporan," kata Anggota Bawaslu, Ratna Dewi Pettalolo ketika dikonfirmasi, Selasa, 13 November 2018.



Berdasarkan data Bawaslu, total ada 38 laporan yang ditangani Bawaslu RI, rinciannya delapan laporan Pileg, 17 laporan Pilpres, 10 laporan koreksi administrasi, satu laporan koreksi rekomendasi, dan dua laporan temuan provinsi.



Khusus untuk laporan terkait Pilpres, tujuh laporan di antaranya sudah diputus Bawaslu tidak dapat ditindaklanjuti. Berikut adalah rincian laporan dugaan pelanggaran kampanye Pemilu Pilpres 2019:



1. No Register: 01/LP/PP/RI/00.00/X/2018Pelapor: Frist Bremmy DanielTerlapor: Sandiaga Uno, PKS, dan PANTanggal Laporan diterima: 14 Agustus 2018Putusan: Tidak Dapat Ditindak Lanjuti2. No Register: 02/LP/PP/RI/00.00/X/2018Pelapor: Ade Irfan PulunganTerlapor: BPN Prabowo-SandiTanggal Laporan diterima: 4 Oktober 2018Putusan: Tidak Dapat Ditindak Lanjuti3. No Register: 03/LP/PP/RI/00.00/X/2018Pelapor: Silas DutuTerlapor: BPN Prabowo-SandiTangg Laporan diterima: 4 Oktober 2018Putusan: Tidak Dapat Ditindak Lanjuti4. No Register: 04/LP/PP/RI/00.00/X/2018Pelapor: Muhammad SayidiTerlapor: BPN Prabowo-SandiTanggal Laporan diterima: 4 Oktober 2018Putusan: Tidak Dapat Ditindak Lanjuti5. No Register: 05/LP/PP/RI/00.00/X/2018Pelapor: Melyan SoriTerlapor: Paslon No 01 (Joko Widodo- Ma'ruf Amin) dan TKNTanggal Laporan diterima: 18 Oktober 2018Putusan: Tidak Dapat Ditindak Lanjuti6. No Register: 06/LP/PP/RI/00.00/X/2018Pelapor: Dahlan PidoTerlapor: Luhut B. Panjaitan dan Sri MulyaniTanggal Laporan diterima: 18 Oktober 2018Putusan: Tidak Dapat Ditindak Lanjuti7. No Register: 07/LP/PP/RI/00.00/X/2018Pelapor: Ismar SyarifuddinTerlapor: Paslon No 01 (Joko Widodo- Ma'ruf Amin) dan TKNTanggal Laporan diterima: 22 Oktober 2018Putusan: Tidak Dapat Ditindak Lanjuti8. No Register: 08/LP/PP/RI/00.00/X/2018Pelapor: Yusuf AriadiTerlapor: Paslon No 02 (Prabowo Subianto- Sandiaga Uno)Tanggal Laporan diterima: 25 Oktober 2018Putusan: Deadline tgl 16 November9. No Register: 09/LP/PP/RI/00.00/X/2018Pelapor: Rubby CahyadyTerlapor: Paslon No 01 (Joko Widodo- Ma'ruf Amin) dan TKNTanggal Laporan diterima: 30 Oktober 2018Putusan: Deadline tgl 21 Novembee10. No Register: 10/LP/PP/RI/00.00/X/2018Pelapor: Abu HasanTerlapor: Paslon No 01 (Joko Widodo- Ma'ruf Amin) dan TKNTanggal Laporan diterima: 2 November 2018Putusan: batas akhir 23 November 201811. No Register: 11/LP/PP/RI/00.00/X/2018Pelapor: Ir. BurhanudinTerlapor: Paslon No 01 (Joko Widodo- Ma'ruf Amin) dan Ketua PPPTanggal Laporan diterima: 2 November 2018Putusan: batas akhir 23 November12. No Register: 12/LP/PP/RI/00.00/X/2018Pelapor: Taufiq HidayatTerlapor: Tim Kampanye Paslon 01Tanggal Laporan diterima: 5 November 2018Putusan: batas akhir 26 November 201813. No Register: 13/LP/PP/RI/00.00/X/2018Pelapor: Yudha Rohman RenfaanTerlapor: -Tanggal diterima: 5 November 2018.Registrasi: Tidak Diregister14. No Register: 14/LP/PP/RI/00.00/X/2018Pelapor: Abdul FakhridzTerlapor: Fahira IdrisTgl diterima: 6 November 2018.Putusan: batas waktu 28 November 201815. No Register: 15/LP/PP/RI/00.00/X/2018Pelapor: Andi Syamsul BakhriTerlapor: Cawapres 01 Ma'ruf AminTanggal diterima: 6 November 2018Putusan: batas waktu tanggal 28 November 201816. No Register: 16/LP/PP/RI/00.00/X/2018Pelapor: Andi SyafraniTerlapor: Capres no 02 Prabowo Subianto.Tanggal diterima: 7 November 2018Putusan: batas waktu tanggal 29 November 201817. No Register: 17/LP/PP/RI/00.00/X/2018Pelapor: Dinda Wulan ArianiTerlapor: Tsamara AmanyTanggal diterima: 7 November 2018.Putusan: batas waktu 29 November 2018.(FZN)