KPU Selisik 31 Juta Warga Belum Masuk DPT

Jakarta: Komisi Pemilihan Umum (KPU) masih menyempurnakan daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu 2019. Termasuk menindaklanjuti temuan 31 juta data penduduk belum masuk DPT.



"Yang dilakukan khusus data 31 juta itu kita akan membuat kegiatan pencermatan bersama. Melibatkan partai politik, Bawaslu, dan mengundang Dukcapil karena yang memberikan data by name, by adress 31 juta itu dari Dukcapil," kata Komisioner KPU Viryan Azis di Gedung KPU, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, 1 November 2018.

Berdasarkan hasil pencermatan KPU dan pihak terkait, dari 31 juta data temuan Dukcapil, 3,9 juta di antaranya tidak ada dalam daftar penduduk potensial pemilih pemilu (DP4). Selain itu, terdapat pula 3 juta data yang ternyata sudah ada dalam DPT. "Rekap sementara, ada juga sekitar 2 juta datanya tidak memenuhi syarat (TMS)," tandas Viryan.Viryan mengatakan saat ini KPU masih terus mencermati temuan Dukcapil terkait 31 juta data warga belum masuk DPT. Kemungkinan 2 juta data yang tidak memenuhi syarat masih bisa bertambah. "Kita masih terus olah. Karena misalnya diolah, ternyata TMS itu sudah ada 2 juta, dan masih mungkin bertambah," tuturnya.Sejauh ini KPU sudah dua kali menetapkan DPT. Penetapan pertama dilakukan pada 5 September 2018 sebanyak 185.732.093 pemilih. Lalu sesuai kesepakatan, dilakukan tahap penyempurnaan DPT selama 10 hari lantaran ada temuan dari berbagai pihak terkait DPT ganda.(YDH)