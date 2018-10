PKS Diminta Jaga Kesejukan Pilpres 2019

Jakarta: Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) meminta semua kontestan Pemilu 2019 dapat menghadirkan kesejukan ke masyarakat. Para elite politik juga diharapkan menjaga situasi dan tidak membuat gaduh suasana pemilu.



"Harapan kami di masa kampanye ini seluruh tokoh politik menyejukkan situasi," kata Ketua Bawaslu, Abhan dikutip dari Media Indonesia, Selasa, 16 Oktober 2018.



Pernyataan Abhan menanggapi soal Presiden PKS Sohibul Iman yang membolehkan kadernya menggunakan kampanye negatif di Pemilu 2019.



Hal itu disampaikan Sohibul di hadapan kader PKS saat Konsolidasi Nasional Pemenangan Pemilu 2019 di Hotel Bumi Wiyata, Depok, Jawa Barat, Minggu, 14 Oktober 2018.



"80 persen dalam kampanye kita harus positive campaign. Silakan untuk masuk ke negative campaign cukup 20 persen," ucap Sohibul.



Abhan mengakui kampanye negatif atau kampanye hitam tidak bisa dihindari dalam sistem demokrasi saat ini.



Meskipun begitu, kampanye negatif harus dilihat dalam kasus per kasus sebab kampanye hitam dan kampanye negatif baginya sama saja.



Jika kampanye negatif menjurus ke fitnah atau tanpa data akurat, Abhan mengatakan hal itu tentu ada sanksinya."Bahwa peserta pelaksana kampanye dilarang melakukan fitnah dan sebagainya. Apakah itu masuknya fitnah, harus dilihat kasusnya," jelas Abhan.Kritik terhadap Sohibul juga dilancarkan kader PKS Fahri Hamzah yang juga Wakil Ketua DPR."Mungkin Sohibul mau menanggung dosanya kali. Tanya lagi ke dia, dia mau menanggung dosanya," kata Fahri.Menurut Fahri, kritik dengan basis fakta dan data kepada lawan politik adalah hal yang positif."Kalau benar ya kita puji. Kalau salah kita kritik. Kan begitu prinsip bekerjanya. Jadi jangan semua disalahkan padahal benar. Enggak begitu caranya," beber Fahri.(FZN)