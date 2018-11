Kemampuan Ekonomi Prabowo Diragukan

Jakarta: Partai Solidaritas Indonesia (PSI) meragukan kemampuan ekonomi pasangan calon presiden Prabowo-Sandi dalam menghadapi tantangan lima tahun ke depan. Sebab, pernyataan Prabowo dan juru bicaranya sering tak masuk akal.



"Dalam pidato, Prabowo janji tak impor BBM. Gimana caranya dalam lima tahun Indonesia swasembada energi? Kita impor BBM 700 ribu barel per hari loh," kata Juru Bicara PSI, Yurgen Alifia Sutarno dalam keterangan tertulisnya, Rabu, 7 November 2018.



Caleg DPR RI Dapil Jawa Barat VI (Depok-Bekasi) itu menegaskan, ada dua opsi untuk merealisasikan skenario Prabowo. Pertama, Pertamina harus menaikkan lifting minyak bumi. Padahal sejak 2010 lifting minyak terus turun dari 945 ribu barel per hari menjadi 750 ribu barel per hari. Sedangkan kebutuhan dalam negeri mencapai sekitar 1,3 juta barel per hari.



"Ini dikarenakan kapasitas sumur yang sudah tua. Eksplorasi juga mahal, butuh waktu lama dan banyak tantangan teknis. Tidak mudah dilakukan hanya dalam rentang lima tahun," ujar Yurgen.



Opsi kedua, mendorong masyarakat menggunakan kendaraan listrik untuk menekan konsumsi BBM. Namun hal itu suit dilakukan secara instan.



"Apa iya dalam lima tahun bisa mengkonversi puluhan juta kendaraan berbahan bakar minyak ke gas atau listrik? Atau apa sebenarnya solusinya? Coba realistis sedikitlah," katanya.



Baca: Istilah 'Ekonomi Kebodohan' Prabowo Dipertanyakan

Yurgen mengaku kecewa dengan pernyataan-pernyataan yang dilontarkan sejumlah juru bicara Prabowo-Sandi terkait isu ekonomi."Ada yang bilang inflasi rendah karena daya beli rendah, ada yang bilang infrastruktur tak mampu membuka lapangan kerja. Saya heran ini timnya pak Prabowo sebenarnya mengerti ekonomi apa enggak? Cuma ingin menyerang pemerintah tapi miskin data," ujarnya.Sebelumnya, Calon Presiden Prabowo Subianto berjanji tidak akan impor barang atau kebutuhan apapun dari luar negeri apabila terpilih menjadi presiden pada Pemilu 2019 mendatang.(FZN)