Prabowo Berencana, Jokowi Sudah Kerjakan

Jakarta: Slogan kampanye Presiden Amerika Serikat Donald Trump 'Make America Great Again' ditiru Prabowo Subianto dengan menyebut 'Make Indonesia Great Again'. Namun, slogan itu dinilai sudah dibuktikan dengan kinerja Presiden Joko Widodo.



"Kalau Prabowo baru berencana, Jokowi sudah melakukannya," kata Wakil Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Ahmad Baidowi dikutip dari Media Indonesia, Selasa, 16 Oktober 2018.



Baidowi menjelaskan Jokowi berhasil mengambil alih 51 persen saham PT Freeport. Di masa Jokowi-Jusuf Kalla juga Indonesia kembali menguasai Blok Rokan di Riau.



"Yang bertahun-tahun dikuasai asing baru bisa kembali di era Jokowi. Ini merupakan bukti utama bahwa kepentingan nasional menjadi agenda utama pemerintah," tegas dia.



Anggota Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Amin, Abdul Kadir Karding, menyebut Prabowo tidak kreatif karena sudah meng-copy paste slogan yang digaungkan Presiden AS Donald Trump.



"Suatu hal yang tidak cerdas, tidak kreatif, dan copy paste. Sebagai pemimpin, menurut saya, yang harus dibangun ialah karakter sendiri, jadi punya gambaran soal Indonesia ke depan, punya visi-misi sendiri," tutur Abdul Kadir Karding.



Ketua DPP Hanura Inas Nasrullah Zubir bahkan mengatakan ucapan Prabowo itu bentuk penghinaan. "Menghina bahwa bangsa dan negara ini tidak besar lagi," ungkapnya.



Namun, Prabowo membantah dirinya menjiplak slogan Trump. "Kok jiplak sih? Kamu yang suruh nanya itu siapa? Kamu dari mana? Kok jiplak sih?" ujar Prabowo.



Prabowo menjelaskan slogan yang dimaksud ingin menunjukkan Indonesia sebagai bangsa yang kuat. Ia juga ingin memperbaiki nasib rakyat."Kau enggak bangga jadi orang Indonesia? Bukan jiplak. Saya ingin bangsa saya kuat. Saya ingin rakyat saya tidak miskin," ucap Prabowo.Ketua DPP Gerindra Haposan Batubara juga membantah pidato Prabowo Subianto yang menyebut 'Make Indonesia Great Again' merupakan duplikasi dari ide Donald Trump yang menggemakan gagasan 'Make America Great Again' saat maju dalam pilpres Amerika. Gerindra menganggap seruan Prabowo tersebut merupakan pembakar semangat agar Indonesia bangkit, Indonesia jaya, dan Indonesia menang.(FZN)