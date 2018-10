Warga Indonesia di New York Dukung Jokowi-Ma'ruf

New York: Sekelompok warga negara Indonesia (WNI) di New York, Amerika Serikat, mendeklarasikan dukungan untuk pasangan calon presiden-wakil presiden Joko Widodo-Ma'ruf Amin, pada Sabtu, 27 Oktober 2018, waktu setempat. Mereka menyatakan diri sebagai relawan Jokowi-Amin.



“Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, bersama ini kami relawan Jokowi-Amin di New York dan sekitarnya menyatakan sikap mendukung sepenuhnya Bapak Joko Widodo sebagai presiden dan Ma’ruf Amin sebagai wakil presiden Republik Indonesia untuk priode 2019-2024,” dalam keterangan deklarasi yang diterima Medcom.id.

Dukungan diberikan ke pasangan calon presiden-wakil presiden nomor urut 01, lantaran prestasi Jokowi yang telah mengharumkan nama Indonesia di mata dunia. Prestasi yang ditorehkan Jokowi, membuat WNI di luar negeri bangga.“Oleh karena itu, kami menyatakan satu suara memenangkan pasangan nomor urut 01,” lanjutnya.Koordinator Deklarasi Soeke Prasetyo mengatakan, deklarasi selanjutnya akan dilakukan di Times Square, New York. Sebelumnya, pasangan Jokowi-Ma'ruf telah mendapat dukungan dari WNI di Hong Kong dan Taiwan.(LDS)