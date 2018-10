Bawaslu Siapkan Sanksi Penyebar Kampanye Negatif

Jakarta: Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Abhan menegaskan kampanye negatif terancam dikenai sanksi. Terlebih bila isi kampanye negatif berupa berita bohong dan fitnah.



"Negatif kampanye pun juga ada sanksinya. Karena kalau negatif kampanye itu adalah fitnah, maka itu sudah menjurus kepada kebohongan publik," kata Abhan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin, 15 Oktober 2018.

Abhan menyebut kampanye negatif dan kampanye hitam tak berbeda. Namun, bobot kasus bisa berbeda-beda.Pemberian sanksi dilihat kasus per kasus. Namun, Bawaslu tetap wajib membuktikan apakah serangan tersebut menjurus pada fitnah.Abhan mengimbau elite politik menjaga situasi dan berpikir sebelum memberikan pernyataan. Jangan sampai pernyataan menimbulkan kegaduhan."Di masa-masa kampanye ini seluruh tokoh politik untuk bisa menyejukkan situasi kampanye," ujar Abhan.Sebelumnya, Sohibul Iman mempersilakan kadernya berkampanye negatif di samping menggelorakan kampanye positif. Hal itu disampaikan Sohibul di hadapan kader PKS saat Konsolidasi Nasional Pemenangan Pemilu 2019, di Hotel Bumi Wiyata, Depok, Jawa Barat, Minggu, 14 Oktober 2018."Sebanyak 80 persen dalam kampanye kita harus positive campaign. Silakan untuk masuk ke negative campaign cukup 20 persen," ucap Sohibul.(OJE)