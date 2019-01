Relawan JokowiMotion Luncurkan Merchandise Jokowi-Ma'ruf

Jakarta: Relawan JokowiMotion meluncurkan merchandise pasangan calon (paslon) 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin. Kegiatan ini merupakan bagian dari dukungan kepada Jokowi-Ma'ruf Amin.



Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf, Erick Thohir menyambut positif peluncuran itu. Menurut dia, pemilu yang dilakukan lima tahun sekali harus disambut dengan suka cita.

"Kemudian, punya pemikiran bahwa pemilu ini untuk kemajuan Indonesia. Oleh karena itu, saya senang dan bangga ada organisasi relawan, seperti JokowiMotion yang berinisiatif membuat 01 Official Merchandise ini," kata Erick di FX Mall, Jakarta Pusat, Jumat, 25 Januari 2019.Offical merchandise Jokowi Ma'ruf Amin ini berupa apparel seperti baju batik, kemeja, jaket, kaus, dan topi. Kemudian, ada juga tumbler, tas, dan helm. Salah satu desain dirancang anak difabel."Apa yang dilakukan JokowiMotion ini sangat berorientasi ke masa depan. Terutama bagaimana memacu kreatifitas dengan mengandalkan hasil karya bangsa sendiri, produksi di dalam negeri, dan punya kualitas yang tidak kalah bersaing," ungkap Erick.Merchandise ini diyakini Erick akan makin menyosialisasikan Jokowi dan Ma'ruf Amin. Sehingga semakin disukai masyarakat."Saya berharap, 01 official merchandise ini dijual dengan harga terjangkau, sehingga menarik hati di semua lapisan generasi. Sekali lagi. Saya sangat mengapresiasi kreatifitas dari generasi muda yang memberikan dukungan kepada Paslon 01 melalui desain-desain merchandise yang sangat menarik dan penuh ide. Ini sejalan dengan keinginan untuk meniadikan Indonesia yang lebih maju," pungkas Mantan Ketua Inasgoc itu.Official Merchandise Mochtar Sarman mengatakan, semua barang dagangan itu sudah lulus Standar Nasional Indonesia (SNI). Kemudian, ramah lingkungan."Inspirasi saya mendesain ini yang penting simple, to the point dan hight. Merchandise ini bisa digunakan untuk anak muda dan emak-emak. Ini koleksi pertama dan ada koleksi-koleksi lain nanti," kata Mantan Direktur Merchandise Inasgoc itu.(YDH)