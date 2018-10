Tim Jokowi Duga Ada Upaya Pengadangan Divestasi Freeport

Jakarta: Tim Joko Widodo-Ma'ruf Amin menduga ada yang sengaja menghalangi upaya divestasi PT Freeport yang dilakukan pemerintah. Pernyataan ini menanggapi beredarnya foto salinan dokumen berisi kesimpulan rapat Komisi VII DPR dengan Kementerian ESDM yang diwakili Dirjen Minerba dan Dirut PT Inalum.



Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Hasto Kristiyanto menduga rapat tersebut punya kepentingan politik tertentu. Ia meyakini selalu ada pemain gelap yang bergerilya dengan segala cara terkait pengelolaan sumber daya alam strategis.



"Saya dengar suasana rapat kurang kondusif. Heran apakah fraksi Gerindra terganggu dengan upaya divestasi Freeport tersebut. Apakah ada kepentingan lain yang diperjuangkan?" kata Hasto di Posko Cemara 19 Menteng, Jakarta Pusat, Jumat, 19 Oktober 2018.

Hasto menyesalkan pernyataan Gerindra soal tudingan divestasi adalah kebohongan. Tudingan itu dinilai sebagai upaya menghadang pemerintah melakukan divestasi Freeport."Memang Ketua Komisi VII dikuasai Gerindra, tetapi jangan khianati Pasal 33 UUD 1945 hanya karena kontestasi Pilpres semata," ujarnya.Hasto menjelaskan penandatanganan Head of Agreement (HOA), Divestment Agreement dan Sale & Purchase Agreement adalah basis legalitas divestasi. Termuat juga syarat dan ketentuan, serta berbagai tahapan termasuk bagaimana penyelesaian tanggung jawab para pihak.Hasto menegaskan proses itu bukan kebohongan. Hanya, target penyelesaian seluruh divestasi diperkirakan bulan Desember 2018 sebagaimana telah diumumkan pemerintah. Artinya proses memang belum selesai, tapi legalitas sudah ditandatangani. Ini yang seharusnya dilihat."Fraksi Gerindra sebaiknya memahami dulu tahapannya. Pemerintahan Jokowi pasti akan memertimbangkan dengan seksama dan semua dilakukan dengan sebesar-besarnya bagi kepentingan nasional, dan kepentingan rakyat termasuk masyarakat Papua itu sendiri," beber Hasto.Hasto menyatakan, pemerintah sudah menandatangani Divestment Agreement serta Sale and Purchase Agreement. Ini adalah proses terakhir dalam proses divestasi."Selanjutnya adalah penyelesaian administrasi, termasuk perizinan usaha pertambangan IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus) dari Kementerian ESDM," jelasnya.Proses selanjutnya membutuhkan kajian dari Kementerian Lingkunhan Hidup dan Kehutanan terkait isu lingkungan PT Freeport. Tanpa IUPK hasil kajian KLHK berdasarkan, Inalum sebagai perusahaan yang akan mengakuisisi Freeport, tidak bisa menyelesaikan seluruh tahapan."Ini yang harus dipahami oleh Fraksi Gerindra," ungkapnya.Hasto menjelaskan proses negosiasi memang tak mudah dan berlangsung lama. Terlebih, saat Menteri ESDM dijabat Sudirman Said, kata Hasto banyak hiruk pikuk terjadi. Titik terang mulai muncul saat Ignasius Jonan menggantikan Sudirman Said."Pendekatan komprehensif terjadi hingga Head of Agreement (Perjanjian Induk) disepakati sebagai legalitas divestasi Freeport," kata Hasto.Hasto memastikan pemertintah telah mempertimbangkan berbagai hal. Termasuk, hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) soal kewajiban dana lingkungan, yang diindikasikan bukan sebagai kerugian negara."Terkait kepentingan nasional, dan menyangkut kedaulatan ekonomi negara, sebaiknya seluruh anak bangsa bersatu," ujarnya.PDI Perjuangan, kata Hasto, justru ingin melihat konsistensi Gerindra terkait dengan divestasi Freeport. Ia ingin tahu apakah Gerindra sejalan dengan pidato Prabowo Subianto yang selama ini justru menyuarakan pentingnya menjalankan Pasal 33 UUD 1945."Jangan persempit politik hanya dalam ruang retorika," pungkasnya.(MBM)